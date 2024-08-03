На выходных в Петербурге ожидаются дожди

В субботу и воскресенье в Петербурге ожидаются дожди, следует из данных центра "Фобос" от 3 августа. Это обусловлено влиянием тыловой части циклона.

"Несмотря на значительный срок существования, а появился этот циклон на территории европейской России еще в понедельник, он и сегодня продолжит вызывать в регионе дожди", — говорится в сообщении "Фобоса".

Температура воздуха в Петербурге ожидается на уровне от +21 до +23 градусов, в Ленобласти — от +19 до +24 градусов. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди при температуре от +22 до +24 градусов.

Ранее в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной угрозы из-за дождей, гроз и тумана в наступившую субботу. Он будет действовать с 13:00 до 19:00.

Фото: ЗАКС.Ру