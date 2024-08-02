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Новости 19:05

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В предстоящую субботу в Петербурге будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Об этом 2 августа объявило городское правительство на своем официальном сайте. Потенциально опасная погода ожидается в промежутке с 13 до 19 часов.

В городе ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Не исключены также грозы. Ближайшей ночью и ранним утром высока вероятность тумана на дорогах.

Автомобилистов призвали без особой нужды не садиться за руль во время действия "желтого" уровня погодной опасности. Аккуратными нужно быть и пешеходам.

Ранее главный городской синоптик Александр Колесов спрогнозировал осадки в течение нескольких ближайших дней.

фото: pixabay


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