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Новости 10:58

МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Нижнем Тагиле

фото ЗакС политика МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Нижнем Тагиле

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена, сообщили 3 августа в МЧС России. По подсчетам ведомства, при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме погибли 10 человек, в том числе пять детей.

"Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, погибли 10 человек, из них пять детей", — рассказали в МЧС.

Из-под обломков здания спасли 15 человек, семь из них — дети. Всего при взрыве пострадали 26 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева.

В пункте временного размещения остается 21 человек, им оказывают помощь. Еще 171 потерпевших находятся у родственников.

Часть здания в Нижнем Тагиле обрушилась 1 августа. Как сообщалось ранее, причиной произошедшего стал взрыв газа.

Фото: МЧС России / Telegram (скриншот видеозаписи)


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