Жительницу Петербурга задержали за надпись из Корана

Петербургская полиция задержала 22-летнюю жительницу города в рамках дела о вандализме, сообщила 3 августа "Фонтанка". По сообщению издания, причиной этого послужила надпись на стене с отсылкой к Корану.

Сама надпись появилась неподалеку от церкви святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Ее содержание, утверждает онлайн-газета, содержит отсылку к стиху в Коране с призывом преследовать не принявших Ислам многобожников.

Петербурженку допросили, она находится под подпиской о невыезде. С чем именно связано решение оставить надпись, неизвестно.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело из-за пацифистской надписи в подземном переходе.

Фото: ЗАКС.Ру