Треть месячной нормы осадков выпала на Петроградской стороне

Треть от месячной нормы осадков зафиксировал петербургский Водоканал 3 августа в Петроградском районе.

"Третьего августа на Санкт-Петербург вновь обрушились сверхрасчетные ливни: в Петроградском районе выпала треть месячной нормы осадков", — говорится в сообщении Водоканала.

В Петроградском районе зафиксировали 26,37 мм осадков с максимальной интенсивностью 17,23 за 20 минут. В Калининском и Красногвардейском районах выпало по 24,75 мм осадков, в Выборгском районе — 18,79 мм дождя.

В Водоканале заявили, что система водоотведения была заранее подготовлена к дождю, она работает в штатном режиме. Система водоотведения приняла все стоки, заверили в пресс-службе предприятия.

Накануне в Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемых дождей.

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