Жители Коломяг пожаловались на загрязнение Орловского карьера

В Приморском районе Петербурга участились жалобы на загрязнение Орловского карьера, у которого в теплое время года любят отдыхать местные жители. Источник слива мутной воды пока не определен.

Под подозрение попал асфальтобетонный завод (АБЗ-1), расположенный в пешей доступности от водоема. Справедливороссы борются с ним в течение многих лет.

Помощник руководителя партии Александр Колос решил лично отобрать пробы воды, о чем рассказал в собственном Telegram-канале. Результатами исследования он пообещал в скором времени поделиться.

фото: Александр Колос / Telegram (скриншот видео)