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На Васильевском острове отреставрируют дом-памятник

фото ЗакС политика На Васильевском острове отреставрируют дом-памятник

В Петербурге началась реставрация фасада здания, известного как доходный дом почетного гражданина города С. П. Петрова (9-я линия Васильевского острова, 22). Об этом 5 августа сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

Работы займут почти три года и должны будут завершиться к маю 2027 года.

За полтора века своего существования здание не подвергалось перестройкам. Особое значение специалисты придают сохранившимся с XIX века парадным входам и внутренним лестницам.

В советский период дом был поделен на коммунальные квартиры.

фото: КГИОП


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