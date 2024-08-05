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В доме на Большой Зелениной утром произошло новое обрушение

фото ЗакС политика В доме на Большой Зелениной утром произошло новое обрушение

Утром 5 августа в доходном доме на улице Большая Зеленина, 1/44, снова произошло обрушение части элементов здания, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сейчас на месте дежурят сотрудники МЧС и Росгвардии. 

Очередное обрушение в пятиэтажном здании произошло в 9:40. Сотрудники правоохранительных органов после этого попросили собравшихся отойти подальше от дома. Также на месте в момент происшествия присутствовал глава администрации Петроградского района Владимир Омельницкий.

Ранее СМИ сообщали, что ночью в этом доме обрушилась часть внутренних перекрытий. 

Накануне несколько десятков жителей дома эвакуировали. Эвакуация началось после появления трещины. По данным "Фонтанки", жильцы дома жаловались на состояние здания ещё в 2019 году. Прокуратура проводит проверку. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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