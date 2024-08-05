Петербургская прокуратура подала прецедентный иск о бездействии оператора связи

В петербургский суд направили первый в своем роде в истории РФ иск. В нем прокуратура требует наказать оператора связи за бездействие, о чем 5 августа сообщило надзорный орган.

Правоохранители оспаривают бездействие, выразившееся в неподключении к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод". Технология призвана препятствовать телефонному мошенничеству.

Ответчиком выступает ООО "СТ Телеком". Ранее компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП (неисполнение оператором связи обязанности по подключению к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи). Протокол на организацию составил Роскомнадзор. После этого оператор продолжил игнорировать систему "Антифрод".

Фото: ЗАКС.Ру