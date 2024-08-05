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Новости 12:27

Вице-губернатор Поляков в четверг проведет "прямую линию"

фото ЗакС политика Вице-губернатор Поляков в четверг проведет "прямую линию"

Следующим героем "прямой линии" правительства Петербурга станет вице-губернатор Кирилл Поляков, сообщил глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале. Эфир состоится в четверг, 8 августа, в 20:00. Поляков отвечает за работу комитета по транспорта и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. 

Вопросы для "транспортного" вице-губернатора выберут из тех, что пользователи оставят на его странице "ВКонтакте" или зададут по телефону 8(812)246-79-49. 

Последний месяц "прямые линии" с представителями Смольного проходят еженедельно. В последний раз на вопросы жителей отвечал вице-губернатор Алексей Корабельников. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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