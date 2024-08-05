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Новости 13:07

Насмерть сбившая прохожего петербурженка получила условный срок

фото ЗакС политика Насмерть сбившая прохожего петербурженка получила условный срок

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельной аварии, случившейся на новогодних каникулах 2022 года между Ольгино и Лисьим Носом. Его рассматривали в особом порядке, передает 5 августа объединенная пресс-служба городских судов. Признанная виновной женщина, под управлением которой автомобиль совершил наезд на пешехода, получила один год условного срока. Ей также запретили управлять транспортом в течение двух лет.

ДТП случилось в утреннее время на обледенелом шоссе. Суд установил, что женщина выбрала скорость, не подходящую для установившейся погоды и дорожных условий. В итоге иномарку занесло. Автомобиль пробил ограждение и вылетел в кювет, где в результате столкновения погиб прохожий.

Фигурантка компенсировала материальный и моральный ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру


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