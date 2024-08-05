ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:16

Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о повреждении дома на Большой Зелениной

фото ЗакС политика Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о повреждении дома на Большой Зелениной

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в связи с повреждениями исторического здания на улице Большая Зеленина 1/44, сообщили в Telegram-канале ведомства 5 августа. Петербургские следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в ходе которых был причинен крупный ущерб (ч. 1 ст. 216 УК). 

По версии правоохранительных органов, подрядная организация, которая проводила капремонт в доме с февраля по август, нарушила правила безопасности. Это привело к обрушению внутренней несущей стены и других конструкций. Собственникам квартир в доме причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте и ищут причастных к происшествию. 

Обрушение конструкций началось накануне, 4 августа. Сперва из-за появившихся трещин жильцов дома эвакуировали и разместили в ближайших соцучреждениях. Позже в здании частично обрушилась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет. Обрушение продолжилось утром.  

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама