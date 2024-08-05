Перед судом предстанет владелец кафе в Купчино

Петербургская прокуратура направила в суд дело о незаконном хранении алкогольной продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК), о чем надзорное ведомство сообщило 5 августа.

В совершении преступления обвиняют 55-летнего бизнесмена. В помещении кафе рядом со станцией метро "Купчино" (Малая Балканская улица, 26В) фигурант, по официальной версии, нелегально хранил большое количество алкогольных напитков. Лицензии на их реализацию у мужчины не было.

Свою вину фигурант признал. У него конфисковали более 200 бутылок вина и более 60 бутылок с крепкими напитками.

Фото: ЗАКС.Ру