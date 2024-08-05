Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко: Никакие иски я не оплачивал

Кандидат в депутаты МО "Владимирский округ" Андрей Бодров, который выдвигается в команде "Центральный район за комфортную среду обитания", рассказал в своих соцсетях, что его хотят через суд снять с выборов из-за величины строчек в его подписных листах. Иск к ТИК №64 подала его конкурентка Ольга Шевченко. Бодров заявил, что госпошлину по иску якобы оплатил действующий глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, который также намерен принять участие в выборах. Муниципал оплату госпошлины отрицает.

- Вранье, это вранье. Никакие иски я не оплачивал. Я считаю, что господин Бодров состоит в команде [Ярослава] Кострова, а для него любые методы приемлемы для политической борьбы. Я не знаю, что это за бумага, я ее не анализировал, поэтому не могу ничего сказать. Я не занимался оплатой этого иска, - рассказал Тихоненко ЗАКС.Ру.

Бодров, в свою очередь, успел записать видеообращение к губернатору Петербурга Александру Беглову, где рассказал о "нетрадиционном способе политической борьбы". Впрочем, кандидат в мундепы ничего в ролике не требует, а просто излагает свои наблюдения.

Сам кандидат Бодров показал ЗАКС.Ру текст иска. Там, в графе об истце, указан ИНН 782540050659 - по данным ФНС он принадлежит Денису Тихоненко. Также Бодров предоставил копию чека об оплате госпошлины в размере 300 рублей - там тоже указан ИНН главы МО. Самовыдвиженка Шевченко, которая подала иск, не стала объяснять, кто именно оплатил госпошлину.

- Без комментариев, - сказала Шевченко корреспонденту ЗАКС.Ру.

Информация об иске от Шевченко, действительно, есть на сайте Смольнинского районного суда. Судебное заседание назначено на 8 августа.

Напомним, увеличенный размер строк в подписных листах стал поводом для множества судебных исков претендентов в муниципалы. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о необычных поводах для отказа в регистрации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру