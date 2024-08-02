Неочевидные причины для снятия с выборов

Порядка 800 человек не смогли стать зарегистрированными кандидатами на муниципальных выборах в Петербурге из-за отказов избиркомов. Обычно поводом для этого становились недействительные подписи в поддержку выдвижения кандидатов или, например, проблемы с организацией конференций, однако ряд решений оказался специфичным. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Мало паспорта

Член движения "Общество.Будущее" и действующий депутат МО "Правобережный" Федор Грудин не сможет принять участие в сентябрьских выборах. Он намеревался снова избраться в своем округе. Территориальная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, поскольку не обнаружила документов, которые подтверждали бы его гражданство.

"А именно, отсутствуют сведения кандидата о гражданстве, что предусмотрено пунктом 1 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга. Также отсутствуют копии паспорта (отдельных страниц паспорта), заверенные кандидатом", - говорится в решении ТИК №5.

По заявлениям Грудина, в пакете документов, необходимых для выдвижения и регистрации, неоднократно упоминался его российский паспорт. В своих соцсетях несостоявшийся кандидат писал, что у комиссии возникли претензии к тому, в какой последовательности он указал данные о гражданстве.

"В личной беседе мне издевательски заметили "Ну, что ж вы не поменяли местами и не поставили запятую. Было бы у вас "паспорт серия номер, гражданин РФ", никаких бы претензий не было"", - написал Грудин в своем Telegram-канале.

Позже Горизбирком отказался отменять решение ТИК об отказе в регистрации. Муниципал попробовал оспорить решение комиссии в суде, но безуспешно.

Урок правописания от ТИК

Некоторые кандидаты не смогли получить статус зарегистрированных из-за якобы неразборчивого почерка. Например, действующий депутат МО "Шушары" Тимур Туктаров и претендент в совет МО "Купчино" Василий Андреев не смогли попасть в бюллетень именно из-за проблем с написанием в подписных листах того или иного символа. При этом претензии возникли не к собранным подписям, а к данным о самом кандидате.

"На одном из листов с 5-ю подписями наших жителей комиссия решила, что в написанном мною собственноручно отчестве слишком большая жирность буквы "м", что якобы свидетельствует об исправлении. На этом же листе в своих паспортных данных я написал "ТП № 143 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", не указав район, так как не оставалось уже места. На другом листе в фразе "Пушкинском р-не" буквосочетание "не", по мнению комиссии, якобы имеет исправления", - рассказал Туктаров в своем Telegram-канале.

Из-за замечаний ТИК признал автографы на "спорных" подписных листах недействительными, что стало основанием для отказа в регистрации.

Некоторые кандидаты, в том числе Туктаров, пытались оспорить отказы через суд, но безуспешно. Еще один претендент в МО "Шушары" Михаил Шариков, которого также сняли с выборов из-за помарок в подписных листах, самостоятельно заказал экспертизу почерковедов. Результаты экспертизы оказались в пользу Шарикова, однако суд такое доказательство не убедило.

— Я обратился в почерковедческую экспертизу, почерковедческая экспертиза подтвердила то, что вот эти помарки, которые комиссия признала, исправлениями не являются. Соответственно, я основывался на результате экспертизы, привел ее в качестве доказательства. Противоположная сторона, территориальная избирательная комиссия эти доказательства не приняла — восприняла, что не могут являться доказательством заключения эксперта. Суд тоже не принял в качестве доказательства почерковедческие исследования, — рассказывал ЗАКС.Ру Шариков.

Непонятные депутаты

Двое действующих депутатов, Павел Журавлев из МО "Малая Охта" и Манефа Королева из МО "Большая Охта" столкнулись с необычной претензией ТИК №44 во время их регистрации. Оказалось, что у обоих в справке об их депутатском статусе отсутствует словосочетание "муниципальный совет". Сами документы были подготовлены сотрудниками местных администраций их муниципалитетов. Без этого уточнения ТИК не смогла убедиться в их статусе и отказала в регистрации.

Решение ТИК было раскритиковано, в том числе, представителями партии власти. Например, кандидат в депутаты Заксобрания от ЕР Александр Малькевич критически высказался о придирках комиссии. Решение ТИК кандидатам удалось оспорить в Горизбиркоме. Журавлев со второго раза смог стать зарегистрированным кандидатом, а Королева - нет. Комиссия нашла другой повод для отказа.

Кандидаты вне формата

В Адмиралтейском районе несколько кандидатов столкнулись с трудностями при подаче документов в ТИК №1, которая отвечает за проведение выборов в МО "Адмиралтейский округ". Там несколько кандидатов получили отказы в регистрации из-за того, что те на флешках принесли архивы с данными о себе. В них часть файлов оказалась в неправильном формате.

"В решении территориальной комиссии говорится, что Быков представил данные на цифровом носителе в неправильном формате. По действующим правилам, кандидат должен предоставить на флешке файлы в формате .kdl, однако Быков передал в комиссию информацию в привычном текстовом формате .txt", - обосновывал ТИК отказы некоторым кандидатам.

По информации ЗАКС.Ру, несовместимость форматов успешно была оспорена кандидатами через суд. Например, суд обязал комиссию пересмотреть решения в отношении самовыдвиженцев Виктора Быкова, Анны и Ирине Подъячей.

Строчки неустановленного образца

Отдельной новинкой этой муниципальной кампании стали претензии кандидатов к подписным листам своих конкурентов. ЗАКС.Ру неизвестно о случаях, когда бы ТИК отказывала бы в регистрации по этой причине, однако многие выдвиженцы уже обратились в суд. В частности, в Центральном и Фрунзенском районах.

Некоторые самовыдвиженцы печатают подписные листы с увеличенными полями, в которые вносятся данные избирателя, который согласился поставить подпись. Сами кандидаты поясняют, что это сделано для удобства - в узких графах не всегда удается вписать паспортные данные целиком.

"Заявленное основание - это разная высота строчек подписного листа. Из 5 строк подписного листа - первые 3 строки большей высоты, строки 4 и 5 - меньшей. Одно только это, по мнению истцов, является безусловным основанием для признания всех подписей избирателей в поддержку кандидата на листе недействительными", - рассказал кандидат в депутаты МО "Литейный округ" Ярослав Костров в своих соцсетях.

Те, кто не согласен с таким оформлением подписных листов, считают, что подобные методы нарушают права избирателей. Якобы те, кто будет заполнять 4 и 5 строчки меньшего размера - будут иметь неравные возможности по сравнению с первыми тремя подписантами.

Ранее ЗАКС.Ру опубликовал подробный материал о ходе регистрации кандидатов. Выяснили, сколько человек от партий "дошли" до избиркомов, где больше всего было отказов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру