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Муниципал 16:13

Мундеп Виктор Быков смог оспорить отказ в регистрации на выборы в МО "Адмиралтейский округ"

фото ЗакС политика Мундеп Виктор Быков смог оспорить отказ в регистрации на выборы в МО "Адмиралтейский округ"

Октябрьский районный суд Петербурга 29 июля отменил решение ТИК №1 об отказе в регистрации кандидата в депутаты МО "Адмиралтейский округ" Виктора Быкова, сообщил ЗАКС.Ру источник, знакомый с ситуацией. Ранее самовыдвиженца Быкова не пустили на выборы из-за неправильного формата файлов, которые он принес в избирательную комиссию на электронном носителе. Теперь комиссия обязана вновь рассмотреть этот вопрос. 

В решении об отказе в регистрации Быкову говорилось, что он должен предоставить на флешке файлы в формате .kdl, однако Быков передал в комиссию информацию в привычном текстовом формате .txt. Ранее по похожим основаниям ТИК №1 отказался зарегистрировать всех кандидатов от партии "Родина".

Сам Быков в беседе с ЗАКС.Ру рассказывал, что рассматривает возможность вернуться в зону СВО, если ему не удастся избраться в органы местного самоуправления. Сейчас он является депутатом МО "№78". В начале спецоперации он отправился выполнять боевые задачи в качестве добровольца. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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