Суд Москвы оштрафовал Twitch из-за неисполнения предписания Роскомнадзора

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП РФ), об этом 5 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее компанию уже штрафовали по разным причинам. Например, Twitch штрафовали на 4 млн рублей за размещение недостоверной информации о спецоперации и еще на миллион рублей за неудаление запрещенных в России материалов.

Напомним, что в Госдуме приняли законопроект, согласно которому блогерам с аудиторией от 10 тысяч человек самостоятельно нужно сообщать о себе в Роскомнадзор.

Фото: pixabay