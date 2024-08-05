Суд снял с выборов шесть человек из-за размера строчек в подписных листах

Смольнинский районный суд Петербурга 5 августа отменил решения ТИК о регистрации в качестве кандидатов шести человек, часть из которых шла на выборы в составе команды движения "Центральный район за комфортную среду обитания", возглавляемом активистом Ярославом Костровым. Причиной для этого стал размер строчек в подписных листах кандидатов, сообщил ЗАКС.Ру Костров.

Решения суда затронули кандидатов в депутаты МО "Смольнинское" и МО "Литейный округ". В последнем пытался избраться экс-депутат МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов.

Костров написал в своем Telegram-канале, что вместе с соратниками намерен оспорить решение районного суда в городском. На это у кандидатов есть пять дней.

Иски из-за размера строчек в подписных листах самовыдвиженцев - новинка муниципальной кампании 2024 года. Кандидаты намеренно изготавливают листы с увеличенным размером полей для удобства избирателей, которые решили поставить автограф в поддержку того или иного кандидата. Иногда для указания полных паспортных данных на листе не хватает места. Подобное увеличение полей, предполагается, должно решить эту трудность. Всего на подписном листе обычно пять строк - самовыдвиженцы увеличивают первые три, при этом оставшиеся две остаются маленькими. Именно из малых строк конкуренты и подают иск, полагая, что это нарушает права избирателей. В ближайшем будущем петербургские суды рассмотрят еще несколько десятков подобных исков.

Напомним, выборы депутатов местных советов пройдут с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Также в эти дни состоятся выборы губернатора Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру