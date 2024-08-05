На администратора бара в Петербурге составили протокол о дискредитации армии из-за жалобы участника СВО

В отношении администратора петербургского бара "Дайкири" на Большой Конюшенной улице составили протокол по статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), об этом 5 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова депутата Государственной думы Михаила Романова.

Все началось с поста участника СВО в социальных сетях, который рассказал, что его и юную писательницу из ЛНР с мамой не пустили в бар выпить чаю. На это отреагировал депутат Романов.

Мужчину выгнали, по его словам, из-за того, что он был в военной форме. Депутат решил отправить запрос в МВД, где ему ответили, что в отношении администратора бара составили протокол.

Кроме этого, Романов отправил запросы в Следственный комитет и прокуратуру. Первое ведомство проводит проверку заведения, а второе уже провело выезд с Роспотребнадзором в бар.

В прокуратуре уточнили, что, по словам работников заведения, мужчину в бар не пустили не из-за военной формы, а из-за сильного алкогольного опьянения, однако сами участники случившегося это отрицают.

Фото: ЗАКС.Ру