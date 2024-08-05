Беглов рассказал о ситуации с обрушением в доме на Большой Зеленина

Губернатор Петербурга Александр Беглов спустя сутки решил высказаться о ситуации с обрушившимися конструкциями исторического дома на улице Большой Зеленина, 1/44. Глава города заявил, что специальные службы продолжают мониторинг и обследование здания. Жители части дома, в которой проводились работы по капитальному ремонту, в результате которого и произошло обрушение, были расселены до начала работ. Об этом Беглов написал в своем Telegram-канале вечером 5 июля.

"Часть дома, где проводились работы по капитальному ремонту, была расселена до начала работ. В воскресенье расселили жильцов, проживающих в прилегающих подъездах. Все размещены в квартирах маневренного фонда, оказываем необходимую поддержку. Работаем в тесном взаимодействии с аварийными службами и МЧС", - рассказал губернатор.

Беглов добавил, что регулярно принимает доклад вице-губернатора Евгения Разумишкина, который возглавляет оперативный штаб по этой ситуации. Губернатор поблагодарил сотрудников ведомств, которые ведут противоаварийные работы. В дальнейшем городские власти намерены разработать новый проект и определить характер дальнейших работ.

Напомним, в воскресенье, 4 августа сотрудники МЧС эвакуировали жителей пятиэтажного здания в Петроградском районе из-за появившейся трещины в одной из несущих стен. В тот же вечер обрушилась часть крыши, позже обрушения продолжились ночью и утром 5 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в ходе которых был причинен крупный ущерб (ч. 1 ст. 216 УК). Сумма ущерба владельцам квартир превысила полмиллиона рублей. Глава СК запросил доклад о ходе расследования.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру