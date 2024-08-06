Горизбирком начал формировать тексты бюллетеней

Петербургский Горизбирком начал работать по формированию и утверждению текстов бюллетеней, об этом 6 августа сообщил председатель комиссии Максим Мейксин.

Он напомнил, что до Единого дня голосования осталось 30 дней.

Мейксин также отметил, что зарегистрированные кандидаты готовятся к началу агитационного периода в СМИ, который начнется с 10 августа.

В период с 6 по 8 сентября в Петербурге пройдет голосование в рамках трех избирательных кампаний. На должность губернатора претендуют действующий глава города Александр Беглов от партии "Единая Россия", Максим Яковлев от ЛДПР, Павел Брагин от "Зеленых" и Сергей Малинкович от "Коммунистов России".

В довыборах депутата Законодательного собрания по 18-му округу примет участие пять человек: Андрей Денисов ("Новые люди"), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос ("Справедливая Россия"), Александр Малькевич ("Единая Россия") и Александр Михайлов (КПРФ).

На выборы в 110 муниципальных образований, как сообщал Мейксин 25 июля, было зарегистрировано 3490 кандидатов. Число претендентов на места в муниципальные советы еще может меняться, так как часть кандидатов оспаривают решения о снятии их с выборов, а также регистрацию конкурентов.

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