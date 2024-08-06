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Новости 12:08

Суд оштрафовал петербуржца на 10 тысяч рублей за продажу штыка к винтовке

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербуржца на 10 тысяч рублей за продажу штыка к винтовке

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал Андрея Кожурина на 10 тысяч рублей за незаконный оборот оружия (ч.7 ст.222 УК РФ), об этом 6 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 12 декабря 2023 года у Финляндского вокзала Кожурин продал за 6 тысяч рублей штык к винтовкам системы М-16 человеку, который участвует оперативно-разыскном мероприятии "Проверочная закупка". 

Против Кожурина было прекращено уголовное дело, ему назначен судебный штраф. По данным сайта суда, решение было вынесено 2 августа. Кожурин признал вину, а также пожертвовал 10 тысяч рублей в благотворительный фонд Константина Хабенского и передал отряду "Лиза Алерт Питер" необходимое оборудование на сумму более 15 тысяч рублей.

фото ЗАКС.Ру


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