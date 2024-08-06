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Новости 12:58

ИАЦ потратит на экзитполы на выборах губернатора Петербурга 3,8 млн рублей

фото ЗакС политика ИАЦ потратит на экзитполы на выборах губернатора Петербурга 3,8 млн рублей

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (ИАЦ) потратит 3,8 млн рублей на проведение опросов возле избирательных участков во время выборов губернатора Петербурга, следует из закупки, опубликованной в начале августа. Закупка проводилась у единственного поставщика. 

Столько же было потрачено на мониторинг общественного мнения в марте 2024 года, когда в Петербурге проходили выборы президента. 

Напомним, с 6 по 8 сентября в Петербурге пройдут не только выборы губернатора, но и муниципальные выборы в 110 из 111 муниципальных образованиях, а также дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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