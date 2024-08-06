Прожиточный минимум в Ленобласти увеличится на 17%

Прожиточный минимум в Ленобласти увеличится с 1 января 2025 года, сообщается 6 августа на сайте правительства региона.

Прожиточный минимум на душу населения станет 18 974 рублей (сейчас 16 017 рублей), для трудоспособного населения — 20 682 рублей (сейчас 17 459 рублей), для пенсионеров — 16 318 рублей (сейчас 13 775 рублей), для детей — 18 405 рублей (сейчас 15 535 рублей).

К величине прожиточного минимума привязана региональная социальная доплата к пенсии, государственная соцпомощь на основании социального контракта, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей и другие.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, прожиточный минимум в Петербурге в следующем году вырастет до 19329 рублей, для трудоспособных — 21 069 рублей, для пенсионеров — 16 623 рубля, для детей — 18 749 рублей.

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