Планку прожиточного минимума в Петербурге поднимут почти на три тысячи рублей

Величина прожиточного минимума в Петербурге может превысить в 2025 году 19 тысяч рублей, следует из проекта постановления городского правительства. Документ опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения составит в Петербурге 19 329 рублей. В 2024 году значение показателя составляет 16 535 рублей.

Для трудоспособного населения значение прожиточного минимума будет составлять 21 069 рублей, для пенсионеров — 16 623 рубля, для детей — 18 749 рублей. Сейчас показатель равняется 18 023 рубля для трудоспособных граждан, 14 220 рублей для пенсионеров и 16 039 рублей для детей.

Постановление о прожиточном минимуме на 2024 год корректировалось прошлой осенью. В сентябре его подписал губернатор Александр Беглов, однако спустя два месяца стало известно о намерении Смольного внести изменения в документ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру