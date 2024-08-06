ГИК создаст для выборов губернатора 91 избирательный участок вне Петербурга

Городская избирательная комиссия на заседании 6 августа приняла решение об организации 91 избирательного участка вне пределов Петербурга для голосования на выборах губернатора. Большинство из них разместят в трех регионах Северо-Западного федерального округа, однако два будут открыты в Мариуполе.

Участки в Мариуполе предназначаются в том числе для голосования строителей, прибывших из Петербурга.

Прочие УИК, об образовании которых было принято решение, будут созданы в дачных массивах для отдыхающих избирателей. Больше всего участков Горизбирком намерен развернуть в Ленинградской области. Как рассказал ЗАКС.Ру председатель ГИК Максим Мейксин, непосредственно петербургская комиссия организует там 35 УИК и еще 29 УИК создадут совместно с коллегами из региона. Еще 20 "дачных" участков появятся в Псковской области и пять — в Карелии.

Мейксин заявил, что к настоящему моменту согласия региональных комиссий на создание экстерриториальных участков получены. При этом он отдельно отметил, что при подготовке решений по созданию избирательных участков ГИК ориентировался на статистические данные по количеству садоводств и непосредственно дач.

— Мы знаем, что только в Ленинградской области, <...> в нашей общей агломерации, находится более 3 тысяч садоводств и более 700 тысяч участков, на которых, по разным оценкам, <...> около двух миллионов человек проживают в летний период. Мы понимаем, что достаточно большая часть вернется к началу учебного года, но также понимаем, что <...> большая часть на выходных опять будет на дачных участках, — рассказал он.

Аналогичным образом ГИК оперировал статистическими данными при подготовке решений об участках в Псковской области и Карелии, уточнил Мейксин. По его словам, для выборов также организуют выездные избирательные комиссии с тем, чтобы охватить как можно большее количество избирателей.

Горизбирком планирует организовать также дополнительные избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Решение по их созданию будет принято на одном из ближайших заседаний ГИК.

Андрей Казарлыга, фото ЗАКС.Ру