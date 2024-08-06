УИК № 1592 назвали в честь погибшего на СВО председателя

Участковой избирательной комиссии № 1592 присвоили имя погибшего бывшего председателя Григория Чубко, соответствующее решение принял Горизбирком на заседании 6 августа. Чубко участвовал в специальной военной операции, о его смерти стало известно в марте 2023 года.

Вопрос о присвоении имени погибшего избирательному участку стал первым в повестке дня ГИК. Глава Горизбиркома Максим Мейксин отметил, что Чубко приступил к работе в избирательной системе в 2018 году, а в 2020 году возглавил УИК.

— Григорий Вячеславович не смог остаться в стороне и вызвался добровольцем в зону проведения специальной военной операции. При исполнении воинского долга Григорий Вячеславович погиб 1 марта 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, Григорий Вячеславович награжден Орденом Мужества посмертно, — произнес Мейксин.

Рабочая группа по предоставлению избирательному участку статуса именного единогласно поддержала идею, продолжил Мейксин. По его словам, также в поддержку идеи выступила вдова погибшего.

— Григорий Вячеславович всегда останется в наших сердцах примером истинной доблести, мужества и героизма, — резюмировал Мейксин и предложил участникам заседания проголосовать по вопросу об увековечении имени Чубко.

Его коллеги по горизбиркому инициативу поддержали.

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