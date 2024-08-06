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Новости 16:33

Нилов предложил мигрантам старше 30 лет альтернативную службу в "стройбатах"

фото ЗакС политика Нилов предложил мигрантам старше 30 лет альтернативную службу в "стройбатах"

Представляющий Петербург в Госдуме справедливоросс Олег Нилов предложил новые изменения в миграционное законодательство, связанные с воинской обязанностью. Он хочет поднять для вступающих в российское гражданство иностранцев призывной возраст. Тех их них, кто старше 30 лет, он желает видеть в так называемых "стройбатах" в качестве проходящих альтернативную службу.

"По статистике российское гражданство приобретают как раз граждане, которые, как правило, уже вышли за призывной возраст. Поэтому мое предложение – не поправками, а отдельным законопроектом увеличить возраст для альтернативной службы (для тех, кому за 30) до возраста воинского учета", - приводится 6 августа речь политика в его Telegram-канале.

На прошлой неделе Госдума анонсировала рассмотрение поправки,  увеличивающей продолжительность срочной службы в армии до двух лет для граждан с вновь приобретенным гражданством. Кроме того, по инициативе спикера Вячеслава Володина постановка на воинский учет стала обязательным условием для получения гражданства иностранцами: эту норму нижняя палата парламента приняла 31 июля.

фото: duma.gov.ru


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Упоминаемые персоны
Нилов Олег Анатольевич 




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