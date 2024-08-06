В двух СИЗО Петербурга организуют голосование на выборах губернатора

Проголосовать на предстоящих в сентябре выборах губернатора Петербурга смогут арестанты двух СИЗО, в том числе "Крестов". Соответствующее решение приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 6 августа.

Участок № 896 образуют на территории СИЗО № 1 "Кресты" в Колпино. Ответственной за организацию голосования здесь назначена Территориальная избирательная комиссия № 21.

УИК № 2286 откроют в СИЗО № 5 на Арсенальной улице. За его работу будет отвечать ТИК № 17.

На выборах президента в Петербурге также могли голосовать арестанты на территории двух СИЗО города.

Также на заседании Горизбирком постановил организовать 91 избирательный участок вне пределов Петербурга. В частности, 64 УИК появятся на предстоящих выборах в Ленинградской области, еще 20 — в Псковской области и пять — в Карелии. Два УИК организуют в Мариуполе для голосования петербургских строителей и силовиков.

Для военнослужащих, находящихся на территории четырех новых регионов, также организуют избирательные участки. Решение об их открытии Горизбирком рассчитывает принять позже.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру