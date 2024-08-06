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Новости 17:17

Горелкин заверил, что замедление YouTube не отразится на других сервисах Google

фото ЗакС политика Горелкин заверил, что замедление YouTube не отразится на других сервисах Google

Зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин 6 августа прояснил ситуацию с замедлением американского видеохостинга YouTube в России. В своем Telegram-канале единоросс написал, что проблема состоит в изношенности оборудования компании Google и что такое положение вещей "не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России". По словам Горелкина, полностью блокировать популярный сервис чиновники не собираются.

"Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил законотворец.

Напомним, что замедление YouTube в России конце июля анонсировал коллега Горелкина Александр Хинштейн. В десктопной версии сервис действительно стал работать медленнее, а на некоторых компьютерах перестал функционировать вовсе. Принятые российскими властями меры позиционируются как ответ на акты цензуры со стороны Google.

фото: Горелкин / Telegram


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