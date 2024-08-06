Горелкин заверил, что замедление YouTube не отразится на других сервисах Google

Зампред думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин 6 августа прояснил ситуацию с замедлением американского видеохостинга YouTube в России. В своем Telegram-канале единоросс написал, что проблема состоит в изношенности оборудования компании Google и что такое положение вещей "не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России". По словам Горелкина, полностью блокировать популярный сервис чиновники не собираются.

"Google должен вернуться в Россию официально, чтобы обслуживать свое оборудование, заплатить штрафы, вновь открыть представительство, соблюдать в российском сегменте местное законодательство", - добавил законотворец.

Напомним, что замедление YouTube в России конце июля анонсировал коллега Горелкина Александр Хинштейн. В десктопной версии сервис действительно стал работать медленнее, а на некоторых компьютерах перестал функционировать вовсе. Принятые российскими властями меры позиционируются как ответ на акты цензуры со стороны Google.

фото: Горелкин / Telegram