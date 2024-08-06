ФАС осталась удовлетворена реакцией Wildberries на свои претензии

Администрация маркетплейса Wildberries устранила нарушения, из-за которых Федеральная антимонопольная служба в апреле вынесла ей предупреждение. Об этом ведомство сообщило 6 августа.

Ранее на компанию массово жаловались продавцы. Благодаря чиновникам им удалось добиться права размещать свои контактные данные. Кроме того, появилась техническая возможность для того, чтобы решать проблемы напрямую с покупателем.

Маркетплейс также прекратил практику накладывания штрафов на представителей бизнеса за взлом личных кабинетов. Наконец, для одностороннего расторжения договора между торговой площадкой и продавцами теперь прописаны четкие основания.

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