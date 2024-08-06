В Смольном хотят, чтобы больше многодетных семей получало бесплатную парковку

Правительство Петербурга планирует увеличить количество многодетных семей, получающих бесплатную парковку. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. На документ обратило внимание издание "Фонтанка.ру".

Согласно документу, многодетная семья получит бесплатное место на парковке, если:

имеет трех детей, старшему от 18 до 23 лет, и он студент на очной форме обучения;

имеет больше трех детей, старшему из трех младших нет 23 лет, и он учится на очной форме обучения;

Для получения парковочного места нужно будет представить документы, подтверждающие факт обучения в образовательном учреждении.

На данный момент бесплатно парковаться могут только семьи с тремя и более детьми до 18 лет. Срок действия такого разрешения — три года.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в 2024 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий получат 1196 многодетных семей из Петербурга.

фото ЗАКС.Ру