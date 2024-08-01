Беглов: Петербург поможет с жильем 45 тысячам семей к 2029 году

К 2028 году Петербург окажет помощь с решением жилищных проблем более чем 45 тысячам семей, пообещал 1 августа губернатор Александр Беглов на выездном совещании с осмотром строящихся домов на Глухарской улице. По его словам, в последние годы поддержку получили 40 тысяч семей в городе.

"До конца 2029 года более 45 тысяч петербургских семей получат от города прямую поддержку в решении жилищного вопроса", — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Беглов заявил, что уже оказанная семьям поддержка включала в себя как предоставление жилья, так и социальные выплаты на его строительство и покупку. В результате очередь на получение квартир уменьшилась на 43 %. К настоящему времени в городе расселили 36 аварийных зданий, к 2026 году планируется расселить еще 17 таких домов.

Ожидается, что в 2024 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий получат 1 332 семьи, из которых 1 196 относятся к числу многодетных, а в оставшихся 136 семьях воспитываются дети с инвалидностью.

Фото: ЗАКС.Ру