Международный фестиваль цветов пройдет в новом парке у "СКА Арены"

Международный фестиваль цветов пройдет 17 и 18 августа в новом парке у "СКА Арены", сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Работы флористов будут посвящены Году семьи и последним достижениям Петербурга, а также его культурным особенностям. В фестивале примут участие лучшие флористы России, Туркмении, Грузии, Армении, Белоруссии. На мероприятии будет шесть платформ и три кареты, декорированные цветами.

Врио председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия заявила, что праздник цветов объединяет семейные традиции, объединяет целые культуры разных регионов и стран. "Благодаря искусству мастеров, создающих уникальные арт-объекты, посетители узнают много интересного как об искусстве флористики, так и об истории нашего города", — сказала она.

Ожидаются большая конкурсная программа, гала-концерт и выставка цветочных арт-объектов. На мероприятии будет шесть платформ и три кареты, декорированные цветами. Международные судьи оценят флористов по четырем категориям: "Лучший семейный букет", "Лучший цветочный костюм", "Лучший цветочный зонт" и "Лучший головной убор".

На праздник вход свободный.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, на проведение "Фестиваля цветов" потратят 39 млн рублей.

фото: gov.spb.ru