Из-за массовых отравлений на Парнасе приостановили работу частного детского сада

Суд в Петербурге постановил закрыть на 35 суток частный детский сад "Дельфин", расположенный на улице Валерия Гаврилина. Как сообщает 6 августа объединенная пресс-служба городских судов, у большого числа воспитанников диагностировали острую кишечную инфекцию.

На учреждение составили протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП). Приостановка деятельности отсчитывается начиная с 25 июля.

По данным Роспотребнадзора, в конце прошлого месяца отравилось 26 воспитанников "Дельфина", из них восьмерых госпитализировали. Проверка чиновников выявила проблемы с дезинфекцией помещений и уборкой и нарушение принципа групповой изоляции. Кроме того, садик был недоукомплектован спальными местами и принадлежностями.

Питание в учреждении организовывало ООО "Рутси". В поставляемом компанией сырье нашли сальмонеллу. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли у организации более 360 кг продукции.

Фото: ЗАКС.Ру