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Новости 20:35

В Заксобрании готовят федеральные инициативы по нестационарной торговле

фото ЗакС политика В Заксобрании готовят федеральные инициативы по нестационарной торговле

К осенней сессии в Заксобрании готовятся федеральные инициативы по нестационарной торговле, заявил 6 августа своем Telegram-канале председатель парламента Александр Бельский.

Он считает, что формат ларьков хоть и удобен для граждан, однако необходимо отрегулировать отношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

По словам Бельского, предлагается, что НТО можно будет размещать только по единой схеме, для них будут установлены требования по внешнему виду и размерам. Также инициатива предполагает возможность сноса ларьков, не включенных в схему. 

"На мой взгляд, законопроект дельный. В городе не должно быть хаоса из самопальных ларьков, и такой документ мог бы решительно закрыть вопрос. Будем обсуждать", — заявил он.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в Петербурге прошли рейды по пресечению незаконной торговли в Невском, Московском, Фрунзенском и Петроградском районах, а также у станций метро "Пионерская", "Черная речка", "Пролетарская", "Ломоносовская", "Звездная", "Проспект Славы".

фото ЗАКС.Ру


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