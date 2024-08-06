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Новости 6 августа, 20:51

На выборах в Петербурге установят 452 КОИБа

фото ЗакС политика На выборах в Петербурге установят 452 КОИБа

На петербургских избирательных участках в Единый день голосования будет задействовано 452 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В дни голосования 452 КОИБа установят на УИК в Василеостровском, Выборгском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Петродворцовом и Невском районах

С помощью КОИБа автоматизируется процесс подсчета голосов, а также оптимизируется работа участковой избирательной комиссии.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, на президентских выборах в Петербурге тоже было задействовано 452 КОИБа.

фото ЗАКС.Ру


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