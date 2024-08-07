Дело об избиении бывшим полицейским петербуржца дошло до суда

Петербургские правоохранители завершили расследование дела, возбужденного в отношении бывшего сотрудника 19 отдела полиции УМВД по Выборгскому району, и направили его в суд. Об этом накануне вечером сообщило региональное управление СК.

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК). По официальной версии, фигурант, находясь на рабочем месте, совершил насилие по отношению к мужчине. Помимо удара ладонью по лицу, он как минимум десять раз применил к оппоненту электрошокер.

Потерпевший столкнулся с таким поведением силовика, посетив полицейский участок, чтобы прояснить судьбу своего задержанного знакомого.

Фото: ЗАКС.Ру