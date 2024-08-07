Администратор Telegram-канала Moscow Calling получил 6,5 лет колонии

Суд в Москве приговорил к 6,5 годам заключения Андрея Куршина*, владельца и администратора информационного Telegram-канала Moscow Calling. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), о чем 7 августа сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Блогеру также запретили в течение четырех лет вести страницы в интернете. Свою вину он признал.

Дело против фигуранта завели в августе прошлого года. Время под следствием Куршин* провел, находясь под домашним арестом. Его взяли под стражу в зале Черемушкинского районного суда сразу после оглашения приговора.

На канал Moscow Calling, освещающий в том числе военную спецоперацию на Украине, сегодня подписано почти 55 тысяч человек. Почти год в нем не появлялось новых записей.

*Минюст внес Андрея Куршина в список иностранных агентов

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram