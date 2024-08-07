В Красногвардейском районе скоро откроется новое общественное пространство

В ближайшее время на улице Химиков в Красногвардейском районе откроется новое общественное пространство, сообщила 7 августа пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова.

Глава города отметил, что с мая было сделано многое, работы почти завершены. "Скоро новое общественное пространство сможет принять первых посетителей – это будет место отдыха городского уровня. Здесь будет комфортно проводить время как детям, так и взрослым, а также людям серебряного возраста", — заявил Беглов.

Вокруг исторической зоны — Александровских ворот Охтинских пороховых заводов — будут созданы площадки для отдыха, оснащенные малыми архитектурными формами, скамейками, арками и шезлонгами, а также благоустроены детские площадки и велодорожки. Специалисты высадили 82 дерева, 1070 кустарников и многолетние цветы.

Александровские ворота были построены по проекту архитектора Федора Демерцова в 1805 году. В 2022 году они были отреставрированы.

фото: gov.spb.ru