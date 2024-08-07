Суд отказал в снятии с выборов 10 коммунистов в Красном Селе

Красносельский районный суд на заседании 5 августа отказался признавать незаконной регистрацию 10 кандидатов от КПРФ, баллотирующихся в совет МО "Красное Село". Решение коснулось всех выдвиженцев от партии, подавших документы на выборы в муниципалитет.

Всего суд рассмотрел два иска о признании незаконным решения ТИК № 26, зарегистрировавшей кандидатов от Компартии. Первый из них подал Дмитрий Бучинский, второй — Аркадий Родионов. Как сообщили ЗАКС.Ру в КПРФ, претензии к ответчикам касались проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов.

Оба истца баллотируются в совет в качестве самовыдвиженцев. Упоминания об обоих можно встретить на сайте праймериз "Единой России", при этом первый там значится сторонником партии, а второй указан как беспартийный.

В суде коммунисты указали на то, что истцы пропустили срок подачи исковых заявлений, уточнило региональное отделение КПРФ в своем Telegram-канале. Суд учел доводы ответчиков и отказал Бучинскому и Родионову в удовлетворении их требований.

Согласно данным ГАС "Выборы", сейчас в Красном Селе зарегистрированы 45 кандидатов на выборы в местный совет.

Ранее представители КПРФ столкнулись в Петербурге с многочисленными проблемами при регистрации кандидатами. Свои отказы теризбиркомы мотивировали обстоятельствами проведения партийной конференции по выдвижению кандидатов, ссылаясь на то, что делегаты были вынуждены голосовать сразу по списку. В КПРФ заявляли, что делегаты имели право не голосовать за тех или иных выдвиженцев.

В конце июля в соседнем с Красным Селом МО "Горелово" суд отстранил от выборов всех кандидатов от Компартии. Истцами тогда выступили представители ЛДПР.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру