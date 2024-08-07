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Новости 11:55

Из-за обрушения перекрытий в Выборге завели "административку"

фото ЗакС политика Из-за обрушения перекрытий в Выборге завели "административку"

Частичное обрушение жилого дома в Выборге, о котором стало известно на этой неделе, привело к возбуждению административного дела. Об этом накануне вечером сообщил Госжилнадзор Ленобласти.

Перед судом может предстать управляющая компания "Энергопроект Выборг", обслуживающая проблемный дом № 6 по улице Водной Заставы. На организацию составили протокол о предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ст. 14.1.3 КоАП). Компании грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Обрушившиеся перекрытия в доме 1940 года постройки оказались не несущими. Госжилнадзор Ленобласти предположил, что причиной аварии могла стать протечка трубы. "Энергопроект Выборг" обязали привести разрушенную конструкцию в порядок.

фото: Комитет госжилнадзора Ленинградской области / ВКонтакте


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