Смольный подготовил проект постановления об осеннем призыве

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга подготовил проект постановления об осеннем призыве на военную службу, документ опубликовали 7 августа на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Согласно документу, в период с октября по декабрь 2024 года в городе призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыв коснется как находящихся на воинском учете петербуржцев, так и не состоящих, но "обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе".

Районным администрациям предписано содействовать призывным комиссиям, а также организовать медосмотры и проведение флюорографии призывников. Отдельные поручения касаются комитета по здравоохранению, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по молодежной политике и комитета по культуре. Первый должен организовать медосмотры призывников в городских медицинских учреждениях, второй — помочь городскому военкомату с созданием временного штата сборного пункта и с торжественными проводами призывников. Последние два комитета должны заняться воспитательной и культурно-массовой работой с призывниками.

Ранее в России расширили пределы призывного возраста. Если ранее в ряды Вооруженных сил призывали молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, то теперь верхнюю планку передвинули до 30 лет. Весенний призыв 2024 года стал первым, проведенным по новым правилам. В ходе него в ряды Вооруженных сил набрали 147 тысяч срочников.

Андрей Казарлыга, фото: Минобороны России