Артемий Лебедев извинился перед Мизулиной

Дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за слова про нее в интервью журналисту Юрию Дудю*. На это 7 августа обратил внимание РБК.

Лебедев в своем видеообзоре на странице "ВКонтакте" признался, что "разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение", что он оскорбляет Мизулину.

"Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами", - цитирует его РБК.

Через несколько дней после выхода интервью Лебедева Мизулина заявила, что подаст на него в суд иск о защите чести и достоинства. Она планировала потребовать с ответчика 10 млн рублей. Дизайнер в сегодняшнем заявлении отметил, что это ее право.

"Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаясь на систему правосудия нашей страны", — сообщил он.

*Минюст внес Юрия Дудя в единый реестр иноагентов

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте