Из-за нового видео на канале Дудя* Мизулина-младшая хочет отсудить 10 млн рублей

Главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину возмутило интервью, которое взял у дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналист Юрий Дудь*. Видеоролик длительностью более трех часов появился на YouTube-канале последнего в четверг 1 августа.

По мнению общественницы, герой интервью порочит честь и достоинство ее лично и возглавляемой ей организации.

"Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Сам факт прихода на площадку Дудя* женщина уподобила "интервью власовцам" во время Великой Отечественной войны.

*Минюст внес Юрия Дудя в единый реестр иноагентов

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте