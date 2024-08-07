Комитет по культуре заявил о непричастности к снятию картины Шагина с выставки в "Манеже"

Комитет по культуре Петербурга заявил о том, что не имеет отношения к снятию картины петербургского художника Дмитрия Шагина с проходящей в ЦВЗ "Манеж" экспозиции "Пушкинская-10. Ковчег XXI века". Об этом говорится в письменном ответе, который получил депутат ЗакСа Борис Вишневский*. Из письма следует, что подбор произведений и артефактов для выставки - целиком прерогатива и ответственность подведомственного министерству музея.

"Картина была якобы под предлогом "реставрации" (в которой она совершенно не нуждалась) снята с выставки, фотографии сняли вообще без объяснений, а затем даже имя Шагина – одного из основателей арт-центра, - было вычеркнуто из списка участников выставки", - напомнил 7 августа политик в своем Telegram-канале.

Не удовлетворенный ответом законотворец решил обратиться по той же проблеме к директору "Манежа" Анне Яловой.

Отметим, что это уже не первый случай с начала военной спецоперации, когда к работам Шагина ограничивается доступ. В январе 2023 года его полотно убрали с выставки в Москве.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

фото: телеканал "Санкт-Петербург" / YouTube (скриншот)