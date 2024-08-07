ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:33

В начале 2025 года откроют "бережливую" детскую поликлинику в Красносельском районе

фото ЗакС политика В начале 2025 года откроют "бережливую" детскую поликлинику в Красносельском районе

"Бережливую" детскую поликлинику откроют в первом квартале 2025 года в Красносельском районе на проспекте Героев, сообщили 7 августа в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что готовность объекта составляет 75%. В настоящее время проходят фасадные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных систем.

Он также заверил, что поликлиника будет современной. "Всё предусмотрено для комфорта людей, для того чтобы максимально сократить срок ожидания приема", — отметил глава города.

Поликлиника будет принимать 320 человек в смену. В ней будет работать система информирования и управления по принципу "бережливого производства".

Как ранее писало ЗАКС.Ру, Смольный до конца года закупит для поликлиник более тысячи единиц техники на 3,82 млрд рублей.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама