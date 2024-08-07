Суд приостановил работу ягодного бутика на Невском проспекте

В Петербурге по решению суда на 20 суток закрыли торговую точку Berry-bouquet, позиционирующую себя как ягодный бутик. Предприятие расположено в доме 180 по Невскому проспекту. Приостановка деятельности стало наказанием, вынесенным по протоколу о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП). Об этом 7 августа сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В конце прошлого месяца Роспотребнадзор выявил нарушения в хозяйственной деятельности магазина, которым владеет ИП Елесина О.Ю.

У заведения обнаружились проблемы с мытьем инвентаря и уборкой помещений. Профильные чиновники также остались недовольны наличием насекомых и фактом хранения просроченной продукции.

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