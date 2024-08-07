Бельский: Искусственный интеллект не сможет заменить губернатора Петербурга

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский 7 августа в интервью "Парламентской газете" заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить губернатора и депутатов города.

По его словам, "это невозможно так же, как заменить искусственным интеллектом искусство". Бельский добавил, что ИИ поможет в систематизации отраслей, но право решения должно остаться именно за человеком.

"Нельзя спорить с прогрессом, ИИ входит в нашу жизнь. Но мне не хотелось бы, чтобы депутаты использовали искусственный интеллект, чтобы выражать мнение. Причем не свое собственное, а мнение искусственного интеллекта. Думаю, что до такого не дойдет. И, отвечая на ваш вопрос, — губернатора города искусственный интеллект тоже заменить не сможет", — сказал он.

Как ранее писало ЗАКС.Ру, в Петербурге начали показывать рекламу, которая создана ИИ.

фото ЗАКС.Ру