Каждый пятый турист прилетает в Петербург из Москвы

В Петербург каждый пятый турист прилетает из Москвы, об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Также Петербург часто посещают путешественники из Казани, Екатеринбурга, Калининграда и Челябинска. Всего за первое полугодие 2024 года город посетили около 5 млн туристов — на 20% больше, чем за тот же период 2023 года.

По данным администрации города, 14% бронирований на авиарейсы туда-обратно в пределах России приходится на Петербург.

"В Петербурге всегда были сильны традиции гостеприимства. Туристический поток в наш город растет. Сегодня гостей привлекают не только всемирно известные достопримечательности, но и объекты "Новой туристской географии"", — цитирует пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

В Смольном подчеркнули, что Новая Голландия, Витебский вокзал, Думская башня, Академия Штиглица и церковь Анненкирхе стали новыми объектами, которые привлекают туристов.

Как ранее писало ЗАКС.Ру, с 1 апреля в Петербурге в рамках курортного сбора с туристов начали взымать по 100 рублей за каждый день пребывания в городе.

фото ЗАКС.Ру